Montón weg! Sánchez-84 sind 2 Minister und eine Generaldirektorin abhanden gekommen, in nur 100 Tagen!

Da gibt es in Madrid eine Universität mit dem Namen des Ex-Königs Juan Carlos, UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, kurz URJC, wo Wünsche und Abschlüsse wahr werden. Manche haben einen Abschluss, obwohl sie nie da waren. Andere haben einen Abschluss, bei dem sich nachträglich auf wundersame Weise die Note verbessert.

„Sánchez-84’s“ Gesundheitsministerin Carmen Montón zählt zu den Letzteren. Sie hat eine 2011 Abschlussarbeit von 52 Seiten mit 19 Plagiaten von anderen Autoren und Wikipedia abgeliefert. Obwohl „Sanchez-84“ heute Nachmittag, vor nur 5 Stunden, noch sein volles Vertrauen und seine Unterstützung erklärte, erklärte Montón vor einer dreiviertel Stunde auf einer außerordentlichen PK ihren Rücktritt! Sie ist damit die zweite Frau aus dem frauenreichsten Kabinett der Welt, die in gut 100 Tagen ihren Rücktritt einreichte, den Mann Maxim Huerta, Ex-Minister für Kultur und Sport, „wegen Steuern“ nicht zu vergessen! Die andere, die erste Frau die zurück trat, war die Generaldirektorin für Arbeit Concepción Pascual, die eine Nuttengewerkschaft legalisiert hatte, die Anderen, die „OTRAS“, die Organización de Trabajadoras Sexuales…

______

https://www.20minutos.es/noticia/3436645/0/monton-huerta-pascual-dimsiones-altos-cargos-apenas-cien-dias-gobierno/

Advertisements