Wie Spaniens Wirtschaft auf Pedro Sánchez reagiert: IBEX 35 fiel um 2,29% oder 11,169 Milliarden €uro!

Als „Sánchez-84“ am 31. Mai (Tag des Weltuntergangs!) gegen Rajoy per Misstrauensantrag putschte fiel der IBEX 35 in den folgenden 100 Tagen von 487,697 Milliarden auf 476,510 Milliarden €uro und wurde so zum schlechtesten europäischen Index des Jahres! Insgesamt ist der Wert des IBEX 35 in diesem Jahr um -7,7% gefallen, mehr als Frankfurt (-7,21%) und Mailand (-6,43%).

______

http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/09/11/5b96be39e5fdea710c8b457d.html

https://www.abc.es/economia/abci-espana-entra-lleno-desaceleracion-economia-global-201809110255_noticia.html

