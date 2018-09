Notorischer Wahlverlierer Sánchez-84 überzeugt nicht einmal PSOE-Wähler beim Thema Katalonien!

Bei den letzten beiden nationalen Wahlen hat Pedro Sánchez stets mit den schlechtesten Ergebnissen verloren und in der aktuellen GAD3-Umfrage überzeugt er seine PSOE-Wähler ebenfalls nicht!

70 Prozent aller befragten Spanier lehnen seine Politik hinsichtlich der rebellischen Autonomie Katalonien strikt ab! Selbst in der eigenen Partei PSOE folgt ihm bei seiner Auffassung nur ein Drittel der Parteigenossen, aber das kann doch einen Sánchez-84 nicht erschüttern in seiner „Alles-geht-Politik“, notfalls an Recht und Gesetz vorbei, er ist da ganz flexibel.

Besonders gilt dies für seine Idee über ein neues Referendum zur Selbstverwaltung auf Basis eines ebenfalls neuen Estatuts der Spanischen Autonomie Katalonien.

Dagegen findet er bei PODEMOS und den CAT-SEP’s um die zwei Drittel Zustimmung, nämlich 64% und 67%.

Bei den „Konstitutionalisten“, den Rechten von PP und C’s finden nur 5% bzw. 9% seine Ideen hinsichtlich Katalonien akzeptabel.

Es scheint also, als sei Prof. Dr. (Plag.) Pedro Sánchez in der falschen Partei?

Selbst die Idee „eines Dialoges“ mit den CAT-SEP’s und offenem Ergebnis findet bei den PSOE-Wählern keine Mehrheit, denn 49,7% sind dagegen und 42,5% sind dafür.

WAS, zum Teufel, treibt Sánchez-84 also an, oder für WEN arbeitet er eigentlich?

______

https://www.abc.es/espana/abci-votantes-psoe-rechazan-referendum-cataluna-201809090239_noticia.html

Advertisements