Auch PODEMOS und PDECat verlangen jetzt Erklärung von Sánchez zu seiner Doktorarbeit!

Es könnte sein, daß der Plan von Sánchez-84, das Debakel um seine Doktorarbeit einfach frech auszusitzen, am Ende nicht aufgehen könnte?

Übernahmen von Fremdtexten, ohne sie entsprechend korrekt als Zitate zu kennzeichnen, entspräche nicht akademischen Standards und sei „schäbig“, so Pablo Iglesias, PODEMOS. Der Präsident müsse dies erklären!

Von der PDECat ist zu hören, dies alles nütze weder ihm noch seinem Amt und er müsse Stellung dazu nehmen!

Dieser Schwenk bedeutet, daß Pedro Sánchez jetzt quasi einer geschlossenen Front von Parteien und Gruppierungen mit Ausnahme von ERC und PNV im Kongress gegenübersteht und vermutlich sogar einem nicht geringen Teil seiner gespaltenen PSOE dazu, die Gesprächsbedarf hinsichtlich seiner Thesis angemeldet haben, die Aufklärung verlangen…

Es kann natürlich auch sein, daß diese Forderungen seiner ungleichen Verbündeten nur den Preis für treue Gefolgschaft hochschrauben sollen?

https://www.lavanguardia.com/politica/20180920/451928750132/sanchez-tesis-explicaciones-iglesias-podemos.html

NEUER SKANDAL AN MADRIDER UNI?

500 Italiener sollen sich an der UNI REY JUAN CARLOS einen Abschluss für vermutlich je 9.000 €uro erkauft haben, der es ihnen erlaube überall in Europa als Anwälte zu praktizieren. In Italien sei dieser Abschluss real zu erarbeiten und sei überdies mit Prüfungen und Kosten von je 18.000 €uro verbunden. Es sei sogar im Netz für diesen Weg über Madrid und die URJC und deren Vorzüge geworben worden! Die 500 Italiener seien am Samstag dem 28. Mai 2016 in acht Autobussen von der Bahnstation Atocha in Madrid zur URJC gefahren worden. Das wäre dann ein 4,5 Millionen €uro-Deal gewesen? Die Geschichte wird derzeit untersucht und ist noch nicht bestätigt. Die Universität URJC bestreitet diesen Vorgang nicht, verweist statt dessen auf ihre vollumfängliche Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden!

https://www.elindependiente.com/politica/2018/09/19/policia-nacional-investiga-titulacion-falsa-500-abogados-italianos-urjc/

