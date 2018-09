Antonio Bascones, Präsident der königlichen Akademie für Doktoren, sieht Gründe dafür, Pedro Sánchez seinen Doktortitel zu entziehen!

Diese bezögen sich auf das Gremium, daß die Doktorarbeit begleitete, überwachte und bewertete und die von Medien wie ABC nachgewiesenen Plagiate verdienten eine Antwort von der Universität Camilo José Cela, sagte Antonio Bascones.

– Kein Mitglied des Gremiums war mit dem Thema vertraut!

– Zwei der 5 Mitglieder des Gremiums hatten ihren eigenen Doktor selbst erst ein Jahr und einer gar erst seit zwei Monaten und damit auch keinerlei Erfahrung.

– Die Doktorarbeit von Sánchez ist wissenschaftlich destrukturiert und akademisch nicht zu gebrauchen.

–Antonio Bascones sieht die URJC jetzt am Zug, nachdem Medien, wie z.B. ABC die Plagiate nachgewiesen hätten und wundert sich darüber, daß von der Uni jede Reaktion ausbleibt. Eine solche Thesis hätte eigentlich an mehreren Stellen der normalen Abläufe und Zuständigkeiten der Universität Alarm auslösen müssen.

______

https://www.abc.es/espana/abci-presidente-real-academia-doctores-motivos-para-retirarle-titulo-sanchez-201809210250_noticia.html

