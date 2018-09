FAKE-NEWS: Regierungskrise bereinigt? Wird Maaßen wird jetzt zum neuen Steinmeier?

Die Gerüchteküche brodelt! Heute Abend soll das Problem gelöst werden, die Personalie H.-G. Maaßen. Das allerletzte Gerücht, der reinste Schwachsinn:

Maaßen wird als Staatssekretär entlassen. Da er für gewöhnlich auf SPD-Stellen befördert wird und diese auf diesem Niveau selten sind, soll er wenigstens auf die Position eines Ex-SPD-Mitgliedes befördert werden, die des aktuellen Bundespräsidenten, alternativ zumindest jedoch auf die des Papstes! Dann hätte er wenigstens die ganzen Kinderficker am Hals. Die Personalie scheitert bisher am symbolischen Gehalt des Papstes. Na, Kollekte für Maaßen?

