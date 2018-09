FAKE-NEWS: Bekommt Erdogan heute die EM 2024 als Gastgeschenk für seinen Deutschlandbesuch von der UEFA ?

Yogi Löw wollte sich angeblich bei Arsenal in London mit Mesut Özil treffen, damit dieser ein gutes Wort für Deutschland einlegt, doch vergebene Liebesmüh‘ „PILA IACTA EST“ wie der ölige Bierkopf, „ein Studierter“ sagen würde. So wird das Ergebnis nun heute Nachmittag verkündet. Wird der Verlierer dann zum Staatsbankett kommen oder lieber in Kreuzberg einen drauf machen? Die Spannung steigt ins Unerträgliche, gähn…

J8xA! EM2024 steigt in Deutschland! (WILD-ZEITUNG)

Und was jetzt, Erdogan schon abgereist?

