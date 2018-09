Wegen Korruption: Die Gruppe der Liberalen im EU-Parlament will Puigdemonts PDeCAT rauswerfen!

Das klingt nach einem möglichen weiteren Rückschlag für den Pujol-Mas-Puigdemont-Torra-Flügel der CAT-SEP’s der – 2.005 als CDC eingetreten – sich nach endlosen Korruptionsverfahren stets neue Namen gibt und dann genauso weitermacht wie bisher, egal ob nun 3% oder 30% kassiert werden?

Der Zusammenschluss ALDE, die Gruppe der Liberalen im EU-Parlament, will nun die korrupten Separatisten aus ihren Reihen ausschließen, in denen sie momentan übrigens ZUSAMMEN mit Ciudadanos, C’s vertreten sind! Der Gründe sind genug: Korruption, Demokratieverständnis, Rechtsrutsch, Rassismus, Separatistische Dauerpropaganda in der ALDE und der EU, suchen sie sich einen aus!

Die endgültige Abstimmung soll am 27. Oktober 2.018 stattfinden, genau in einem Monat. Da bliebe den CiU-Abkömmlingen ja eigentlich noch Zeit für einen hastigen Namenswechsel, wie wäre es mit „FCcCP“? Was „FCcCP“ heisst, wollen Sie wissen? Das können sie leicht erraten, es heisst „Fan Club corrupto Carles Puigdemont“.

Eigentlich ist der Monat zwischen der Gestrigen Entscheidung und dem Rauswurf in einem Monat dazu gedacht, der PDeCAT einen gesichtswahrenden eigenen Austritt zu ermöglichen.

Es scheint zumindest auch so, als arbeite Karle Putschdämon bereits eifrig daran, denn neuerdings bezeichnet er die EU „als Haufen degenerierter Staaten“ dem eine unabhängige katalanische Republik auf gar keinen Fall mehr angehören möchte, was auch in dieser Grundlüge des katalanischen Separatismus eine 180-Grad-Wende bedeutete?

Bisher hatten die CAT-SEP’s stets „die Leier“ verkündet, daß ein unabhängiger katalanischer Staat, natürlich von der allerersten Sekunde an, ein höchst begehrtes EU-Mitglied sein würde, aber das ist jetzt wohl auch schon wieder Schnee von Gestern?

In diesem Positionswechsel zeigt sich vermutlich einertseits die offene Annäherung von Karle Putschdämon an Europas Rechte und Rechtspopulisten, andererseits könnte sie auch eine Gegenstrategie der CAT-SEP’s gegen Manuel Valls Kommunalwahl-Bewegung „Barcelona, Europäische Hauptstadt“, ankündigen, bei der die Lager der Konstitutionalisten und Separatisten bei der Kommunalwahl im kommenden Mai dann sozusagen gleichzeitig über einen hypothetischen CATEXIT abstimmen sollen. Mit Bild einer wirtschaftsfreundlichen und unsozialen EU, soll dann die Linke gespalten werden?

______

https://www.elperiodico.com/es/politica/20180926/liberales-europeos-proponen-expulsar-pdecat-7056422

http://www.elmundo.es/cataluna/2018/09/26/5babe12e46163fc1098b4595.html

https://elpais.com/politica/2018/09/26/actualidad/1537986129_745997.html

Advertisements