Alptraum: Kandidiert Italiens Rechtspopulistischer Innenminister Matteo Salvini für die Jean-Claude Juncker-Nachfolge in der EU-Kommission?

Wie der INDEPENDENT berichtet habe Salvini bestätigt, daß dieser Vorschlag aus verschiedenen EU-Staaten an ihn „herangetragen worden sei“! Dies würde Sinn machen, wenn Rechtspopulisten aus verschiedenen Ländern dann eine Koalition bilden könnten. Er fühle sich geschmeichelt von diesem Ansinnen und wolle darüber nachdenken, so Salvini. Dazu müsste er zum gemeinsamen Kandidaten der ENF, der Partei Europe of Nations and Freedom gekürt werden für die Wahlen, die vom 23. bis 26. Mai 2019 stattfinden werden.

Salvini ist derzeit Vorsitzender der separatistischen Liga Nord, Innenminister und stellvertretender Premierminister Italiens.

______

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/matteo-salvini-european-commission-italy-far-right-lega-juncker-a8592336.html

