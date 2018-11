Unabhängigkeitsreferendum: Neu-Kaledonien bleibt französische Kolonie! Macron stolz wie Oskar…

Frankreichs Kolonie seit rund 165 Jahren, „erbeutet“ von Napoleon III, hat nach dreissig Jahren Vorbereitung ein Unabhängigkeitsreferum abgehalten. Darin haben sich 75% des wahlberechtigten Zensus von 175.000 Neu-Kaledoniern beteiligt und davon zu 56% % für den Verbleib bei Frankreich ausgesprochen, während 43% für die Unabhängigkeit stimmten. Umfragen hatten ein deutlicheres Ergebnis für den Verbleib prognostiziert.

In den 80er Jahren des vorigen Jahrtausends hatte es gewalttätige Ausschreitungen gegeben zwischen den Ureinwohnern, den Kanaken und den Nachkommen eingewanderter Europäer, die sich Kaledonier nennen.

Neben Macron „erfreut“ haben sich in Frankreich Jean Luc Mélenchon „tief enttäuscht“, Laurent Wauquiez „befriedigt“ und Marine Le Pen „fordernd“ geäussert, indem Letztere von Macron verlangte, Neu-Kaledonien nach dem Referendum von der UN von der Liste der letzten Kolonien dieser Welt streichen zu lassen!

Die Details weisen eine Spaltung zwischen dem armen Norden der rund 40.000 Kanaken (=Menschen), die sich mehrheitlich gegen den Verbleib bei Frankreich aussprachen und dem reichen Süden der rund 112.000 Nachfahren eingewanderter Europäer, sich Kaledonier nennend, aus, die mit bis zu 90% für den Verbleib bei Frankreich stimmten, während auf den kleinen Inseln mit nur 22.000 Einwohnern bis zu 80% für die Unabhängigkeit votierten. Da die Süd-Provinz fast doppelt so viel Einwohner und Wähler aufweist wie die Nord-Provinz und die Inseln zusammen, werden im Süden die Wahlen entschieden.

Damit ist das Thema aber nicht endgültig erledigt. Wenn ein Drittel (mindestens 18!) des aus 54 Abgeordneten, darunter 25 Separatisten, bestehenden Kongresses von Neu-Kaledonien ein neues Referendum verlangt, muss dieses binnen 18 Monaten durchgeführt werden! Bei einer weiteren Ablehnung der Unabhängigkeit könnte ein drittes und viertes und x-tes Referendum folgen…

NACHTRAG, 05.11.2018:

Am Referendum durften nur Einwohner teilnehmen, die entweder in Neukaledonien geboren wurden, oder die VOR 1988, also vor mehr als 30 Jahren(!), eingewandert sind. Nur so hatten die Kanaken eine theoretische Mehrheit von 54% des Zensus. Das Ergebnis zeigt also auch daß AUCH zahlreiche Kanaken KEINE Unabhängigkeit von Frankreich wollten, welches die Kolonie jährlich mit ca. 1,3 Milliarden €uro subventioniert. In absoluten aktuellen Zahlen gemessen sind die Kanaken längst eine Minderheit in Neukaledonien.

