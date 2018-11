Gelbwesten mobilisieren für Samstag, den 24.11.: Ganz Frankreich nach Paris!

Am vergangenen Samstag waren es etwa 280.000 „Gelbwesten“ die in ganz Frankreich auf die Straße gingen. Diesmal sollen alle nach Paris kommen und die Hauptstadt blockieren.

Die bisherige passive Reaktion der französischen Regierung könnte dann ein jähes Ende finden, bevor in Paris „nichts mehr geht“? Der geplante Termin ist eine Herausforderung für Castaner, Philippe und dahinter natürlich auch für Macron. Es darf wohl vermutet werden, daß zumindest der Kopf des Innenministers Castaner schon wackelt, aber auch Premier Philippe sich seines Jobs nicht allzu sicher sein dürfte und notfalls als „Bauernopfer“ herhalten muss um den „Merkelküsser“ Macron zu schützen?

Zwei verschiedene Aufrufe gab es bei Facebook. Beide echt? Nur einer echt, dann welcher? Beide falsch?

Es zeigt dieses Beispiel auch exemplarisch welchen Einfluß das weltweite Datennetz auf solche Ereignisse haben kann. Steckt wieder Putin dahinter? Oder Theresa May? Oder Trump? Oder Merkel? Wir wissen es nicht, darum wird munter „darauf los spekuliert“…

Offiziell stammt einer der Aufrufe von Frank Buhler (klingt ziemlich deutsch, der Name, unterscheidet sich von meinem nur in einem Buchstaben?). Er gilt als einer der Väter, besser Initiatoren, der Bewegung der „Gelbwesten“ in Tarn-et-Garonne. Er ist dort Abgeordneter der Rechten Partei Debout la France, die aus den rechten Republikanern hervor ging und sich jetzt „Gaullistisch“, nach Ex-Präsident Charles de Gaulle, nennt. Debout la France betrieb bei der Präsidentschaftswahl 2017 ein Wahlbündnis mit Marine Le Pen’s Front National, FN.

„Am 24. November ist Paris blockiert, am 24. November ist Paris eine tote Stadt. Sie müssen alle, zu Fuß, zu Pferd und im Auto die alle Straßen von Paris bereisen, verteilen Sie sich in der ganzen Stadt! Gehen sie ruhig bequem auf den Straßen, fahren sie maximal mit 10km/h mit dem Auto!“

Geschickt formuliert! Kein direkter Aufruf zur Demo, gar zur Gewalt, einfach mal wieder alle gemeinsam Paris besuchen… der Rest ergibt sich dann vor Ort von ganz alleine und wäre Buhler nicht anzulasten.

Der zweite Facebook-Aufruf stammt offiziell von Eric Drouet, einem 33-jährigen LKW-Fahrer aus Melun, Seine-et-Marne. Er spricht von einem Todesstoß für die Regierung und gibt ein konkretes Ziel an, den Place de la Concorde im 1. Bezirk, der umgehend von den Behörden als Ort für eine Demonstration gesperrt, verboten wurde, wie der Staatsekretär im Innenministerium mit dem (spanischen) Namen Laurent Nuñez in BFMTV erklärte.

Sein Chef, Innenminister Christophe Castaner sagte nur „wir sind ein Rechtsstaat. Eine Demo meldet man beim Bürgermeister oder Präfekten an und zwar mindestens 72 Stunden vorher!“

