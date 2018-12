Putin, Poroschenko, Trump. Wer will Merkel vom G20-Gipfel in Argentinien fern halten? ;-))

Üble Sabotage? Was führte zum totalen Kommunikationszusammenbruch der deutschen Regierungsmaschine? GsD ging alles gut und Merkels Delegation fand in Köln auf den Boden der Tatsachen zurück. Jetzt fliegt sie „Linie“ mit dem Vize-Olaf, dem HH-Scholz mit der IBERIA von Madrid nach Argentinien, denn sicher ist sicher und die Spanier kennen sich da drüben sowieso viel besser aus, olé! ;-))

