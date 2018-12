Paris: 5.500 gewalttätige Rechte in Gelbwesten randalieren auf den Champs-Elysées!

Laut Premier Edouard Philippe haben sich um die Mittagszeit rund 5.500 „Gelbwesten“ Zusammenstöße mit der Polizei geliefert bei denen es mindestens 80 Verletzte, darunter 14 Polizisten und 188 Festnahmen gab. 15 Metro-Stationen und mindestens 2 Linien seien geschlossen worden! In ganz Frankreich seien es aber weniger als 75.000 „Gelbwesten“ gewesen, gegenüber fast 300.000 bzw. 120.000 an den beiden vergangenen Samstagen. Die Teilnehmerzahlen reduzieren sich anscheinend auf den radikalen, gewaltbereiten Kern? Die Zusammenstöße seien „von selten erlebter Gewalttätigkeit“ gewesen, so die Polizei! Ca. 200 „Gelbwesten“ sollen als bekannte Ultra-Rechte identifiziert worden sein.

Die Champs-Elysées sind für den Straßenverkehr gesperrt. Fußgänger werden nach konsequenter Identitäts- und Taschenkontrolle von insgesamt bis zu 5.000 Polizisten durchgelassen. Es gibt widersprüchliche Bilder, von locker verstreuten „Gelbwesten“ und zwischen ihnen trainierenden Joggern einerseits und Krawallhorden, die Autos aufs Dach kippen, sie zu Barrikaden an Kreuzungen zusammenschieben und dann anzünden. Vermummte die systematisch Fensterscheiben im Parterre der anliegenden Gebäude zertrümmern, von Trainengasschwaden und Wasserwerfern in Aktion, purer Gewalt halt!

: Bonjour . Il y a toujours des manifestants et des débordements en cours. Un hôtel particulier est actuellement en feu sur l’avenue Kléber, à proximité de l’Arc de triomphe. Les pompiers sont en train d’intervenir. Par ailleurs, le journaliste sur place évoque plusieurs voitures en feu sur la même avenue.

Ein privates Hotel steht in der Avenue Kléber, nahe des Triumphbogens, in hellen Flammen. In der gleichen Straße brennen auch mehrere Fahrzeuge.

Gespräche, „Verhandlungen“ mit den „Gelbwesten“ seien an einem toten Punkt angelangt. Premier Philippe hatte die berühmten 8 selbst ernannten Kommunikatoren der „Gelbwesten“-Bewegung gestern Freitag nachmittag in seinen Regierungssitz Matignon eingeladen, was zu einem Fiasko ausartete: Nur zwei der acht Sprecher waren erschienen und einer, Jason Herbert, ging gleich wieder, weil er nicht LIVE über die TV-Kameras zu den Franzosen sprechen durfte! Der/die zweite „Gelbwesten“-Sprecher/in war unbemerkt von den Medien durch einen Seiteneingang in den Matignon gelassen worden, sprach nicht zur Presse und seine/ihre Identität wurde weder von der Regierung noch von Jason Herbert enthüllt, der wiederum der Presse mitteilte, daß sie unter enormen Druck stünden und physischen und verbalen Drohungen ausgesetzt seien, daß ihr Leben in Gefahr sei!

Das etwa einstündige Gespräch, mit einer einzigen, auf keine Weise repräsentanten Person der „Gelbwesten“, sei nützlich und interessant gewesen meinte Premier Edouard Philippe hinterher und die Türen des Matignon stünden ihnen immer offen!

Die Rechte Marine Le Pen ruft den in Argentinien beim G20 weilenden Präsidenten Emmanuel Macron dazu auf, sich nach seiner Rückkehr „unverzüglich mit der politischen Opposition in Kontakt zu setzen!

