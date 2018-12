MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!

BON NADAL I FELIC ANY NOU!

FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR!

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!

FELIZ NAVIDAD Y UN BUEN AÑO NUEVO!

Advertisements