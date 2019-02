7 langjährige Labour-Abgeordnete treten gerade LIVE aus der Partei aus!

Labour sei zu einer rassistischen antisemitischen Partei geworden aus der Mann/Frau nach bis zu über 50-jähriger Parteizugehörigkeit jetzt austreten und als unabhängige Abgeordnete weiter im Parlament arbeiten werde:

______

https://www.conservativehome.com/parliament/2019/02/we-are-leaving-the-labour-party-to-sit-as-the-independent-group-of-members-of-parliament-launch-statement-full-text.html

Werbeanzeigen