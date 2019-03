Macron setzt Morgen auch Militär gegen die Gelbwesten ein!

Es gibt neben vollkommenen Verboten, auch teilweise Verbote durch Sperrzonen und statische Demonstrationen, beschränkt auf einem festen Platz ohne jegliche Marsch-, bzw. „Von-A-nach-B“-Umzugs-Bewegungen.

Dazu wird erstmals Militär der nationalen Anti-Terror-Spezialeinheit „Centinelle“, gebildet nach den Terror-Anschlägen von Paris, bei Demonstrationen nicht gegen Terroristen, sondern gegen „Franzosen-wie-du-und-ich“ eingesetzt, die demonstrieren, was immerhin mal ein demokratisches Grundrecht war.

Der zuständige Militärgouverneur von Paris, General Bruno Leray sagte, daß sie ihre Waffen zur eigenen Selbstverteidigung sowie zum Schutz der ihnen zugewiesenen Personen oder Immobilien einsetzen dürfen. Na, denn…

Jahrelanger Ausnahmezustand mit eingeschränkten Bürgerrechten, Militär gegen Franzosen, irgendwie klang das früher schon mal demokratischer in Frankreich?

––––––

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-les-gilets-jaunes-interdits-de-manifestation-sur-les-champs-elysees-22-03-2019-8037609.php

http://www.leparisien.fr/faits-divers/gilets-jaunes-le-dispositif-sentinelle-mobilise-samedi-pour-l-acte-19-20-03-2019-8035902.php

https://twitter.com/JLMelenchon/status/1109034254699298816/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1109034254699298816&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Ffaits-divers%2Fgilets-jaunes-le-grand-flou-de-l-acte-19-22-03-2019-8037492.php

Werbeanzeigen